◆第８３回皐月賞・Ｇ１（４月１６日、中山・芝２０００メートル）３歳牡馬１８頭によって争われた３冠初戦は、横山武史騎手とコンビを組んだ単勝２番人気のソールオリエンス（美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）が大外一気で差し切り、無傷の３連勝で頂点に立った。勝ち時計は２分０秒６（重）。デビュー３戦目の皐月賞制覇は、２歳戦が実施され始めた１９４６年以降では最少キャリアのＶ。また無敗での戴冠は２１年エフ