急転直下の展開だ。「光ＧＥＮＪＩ」元メンバーの大沢樹生（５３）が東京・北区長選（１６日告示、２３日投開票）の出馬を辞退し、現職の花川與惣太区長（８７）の支援に回ることが４日分かった。５日に記者会見する。昨年１２月に区長選への挑戦を表明した大沢は、これまで精力的に政治活動に励んでいた。その後、続々と区長選に出馬表明が相次ぎ、大沢を含めて、すでに５人が乱立する状況となっていた。関係者によれば、こ