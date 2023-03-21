ニューストップ > スポーツ > 野球 周東佑京 侍ジャパン ワールド・ベースボール・クラシック プロ野球 スポーツニュース スポニチアネックス 周東佑京の驚異的なスピード 一塁から本塁に到達するまで10.28秒 0 LINE共有ボタン 2023年3月21日 12時42分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと WBC準決勝における劇的サヨナラ勝ちの陰の立役者となった周東佑京 5−6の9回無死一、二塁で、村上宗隆の中越え二塁打で一塁から生還した MLB公式サイトの記者は、一塁から本塁に到達するまで10.28秒だったと伝えた ◆周東佑京の驚異的なスピードHOW ABOUT UKYO SHUTO?10.28 seconds first-to-home, the 2nd-fastest-tracked 1st-to-home time in any 2023 WBC game in an MLB park30.4 ft/sec max sprint speed. ELITE https://t.co/qnQ3f7R66n— Sarah Langs (@SlangsOnSports) March 21, 2023 記事を読む