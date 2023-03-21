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周東佑京の驚異的なスピード 一塁から本塁に到達するまで10.28秒

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • WBC準決勝における劇的サヨナラ勝ちの陰の立役者となった周東佑京
  • 5−6の9回無死一、二塁で、村上宗隆の中越え二塁打で一塁から生還した
  • MLB公式サイトの記者は、一塁から本塁に到達するまで10.28秒だったと伝えた

◆周東佑京の驚異的なスピード

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