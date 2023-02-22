【北京共同】中国内モンゴル自治区で22日午後、炭鉱が崩れる事故があり、50人以上が行方不明となった。当局が救助活動を始めた。中国メディアが伝えた。習近平指導部は年に1度の政治イベント、全国人民代表大会を3月に控え、他にも大事故が起きて社会不安が広がらないよう、警戒している。当局は死者2人、けが人6人を確認した。現場は露天掘りの炭鉱。広い面積にわたって崩壊が発生し、人や車両が埋まったという。習国家主席