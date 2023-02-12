航空会社ブランド・ジェットスターはこのほど、マッチングアプリ「Ｏｍｉａｉ」を運営する株式会社ネットマーケティングと共同で、「Ｏｍｉａｉ」を利用している２０～４０歳の男女を対象に「マッチングアプリの使用および遠距離恋愛に関する意識調査」（調査人数・６０５人）の結果を発表した。 【写真】いい人を見つけても、ためらう理由とは アプリ上のマッチング相手の条件で重視する要素について、１