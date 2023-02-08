名古屋グランパスに所属するポーランド代表FWヤクブ・シュヴィルツォクは、母国に復帰する可能性があるようだ。7日、ポーランドメディア『Weszlo』が報じた。現在30歳のシュヴィルツォクは2021年夏に行われたEURO2020に出場後、ピアスト・グリヴィツェから名古屋に完全移籍。2024年1月末までの契約を結び、加入後は公式戦21試合の出場で12ゴールと結果を残していた。しかし、同選手は2021年10月に行われたAFCチャンピオンズ