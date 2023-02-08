大リーグ公式サイト「MLB.com」（WEB版）は2023年2月7日、オリックス・ブルーウェーブ、大リーグのニューヨーク・メッツなどでプレーし、オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）で現役を続けるク・デソン投手（53）の特集記事を公開した。1月の復帰戦で2奪三振の快投「永遠に投げるかもしれない53歳」とのタイトルで記事を展開し、過去の経歴などを紹介しながらいまだ現役を続けるクの偉大さを称賛した。ABLのジーロング・コ