「愛」は心の働きの最たるものだというイメージを抱く人も多いはずですが、実際のところ愛という感情はさまざまな変化を脳に引き起こします。愛が人間の脳に及ぼす物理的な影響について、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。What does love do to your brain? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/what-does-love-do-to-your-brainジョンズ・ホプキンズ大学医学部の神経科学准教授であるGül Dölen氏
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