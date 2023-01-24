2023年2月1日に無料開放千葉県の千葉市緑区と茂原市を結ぶ千葉外房有料道路が、2023年2月1日に無料開放されます。千葉外房有料道路（(C) Google）千葉外房有料道路は、千葉市緑区の鎌取ICから千葉県茂原市の桂ICに至る延長14.3kmの路線です。片側2車線（一部片側1車線）の走りやすい道路で、東京・千葉方面と外房方面を結んでいます。大網街道の混雑緩和のほか、千葉東金道路の大宮ICと圏央道の茂原北ICを短絡する役割も担って
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