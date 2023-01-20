慶尚南道陜川（キョンサンナムド・ハプチョン）にある海印寺（ヘインサ）の僧侶２人が外出を控えなければならない冬の修行期間にタイでゴルフをしていたことが確認された。海印寺は住持のセックス・スキャンダルに続き、僧侶同士の小競り合いまで最近何かと論争が絶えない。１９日、海印寺によると、同寺院所属の僧侶２人は昨年１２月、タイ・チェンマイに遠征ゴルフをしに行った。僧侶は陰暦１０月１５日から翌年１月１５日まで外