ファミリーマートが「地域限定からあげ丼 鶏唐＆謎唐入り」を各地域限定で発売。全国各地のからあげグランプリ金賞受賞店とコラボとした「からあげ丼」が登場します☆ ファミリーマート「地域限定からあげ丼 鶏唐＆謎唐入り」  発売日：2023年1月17日(火)販売店舗：全国8エリア(沖縄県を除く)の各地域のファミリーマート ファミリーマートから、2021年から取り組んでいる5つのキーワードの1つである、「『あな