【モデルプレス＝2023/01/15】14日〜15日の2日間に渡り、2023年度大学入学共通テストが全国の試験会場で実施。試験内容が続々と明らかになっており、ネット上ではジャニーズメンバーを思わせる問題文が話題を呼んでいる。【写真】松島聡、金髪イメチェン 菊池風磨も新ヘア◆「日本史B」「地理A」問題文にジャニーズメンバー登場？14日に行われた「日本史B」では、高校生の「マリ」と「ケント」が登場する問題が出題。これを受け、