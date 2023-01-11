立憲民主党の蓮舫参院議員が１０日付でツイッターに投稿。「党から活動資金を受け、志に賛同する支援者と活動し、今の政治を変えると言っている傍で相対する政党と話し合い突然の公認、県議選出馬」と記した。２１年の衆院選に岐阜５区から最年少２５歳で立民公認で出馬（落選）した今井瑠々氏が離党届を出し、４月の岐阜県議選に自民党推薦で立候補する見込みとなっている。蓮舫氏は「ガバナンスできなかった我が党は猛省を