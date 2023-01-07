昌平の主将DF津久井佳祐、誤解を招きかねない発言について真意を説明開催中の第101回全国高校サッカー選手権大会に出場した昌平（埼玉）は、優勝候補の一角に挙げられたが3回戦で前橋育英（群馬）に逆転負けし、ベスト8を逃した。試合後、主将のDF津久井佳祐が下級生に発した言葉が一部で物議を醸したが、誤解を招きかねない発言に本人が改めて真意を語った。（取材・文＝河野正）◇◇◇2年ぶり5度目の出場
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