カタールW杯はベスト16も、敗退後にベント監督が退任韓国代表と日本代表は、昨年行われたカタール・ワールドカップ（W杯）でともにベスト16という成績だった。しかし、W杯優勝国を2つ破った日本との“内容の差”はあり、韓国メディアは「成果と課題を冷静に振り返る時だ」としている。韓国はポルトガル代表、ウルグアイ代表、ガーナ代表と同居したグループHで1勝1分1敗の勝ち点4でウルグアイと並んだが、総得点の差で2位となり