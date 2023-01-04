木造２階建てを全焼する火災があった横浜市泉区の住宅＝４日午後４日午前１１時ごろ、横浜市泉区和泉が丘２丁目の住宅から火が出ていると１１９番通報があった。木造２階建てを全焼し、焼け跡から性別不明の遺体が発見された。この家に住む女性（８４）と連絡が取れておらず、泉署が身元の確認を進めている。同居する長男（５８）は気道熱傷を負ったとみられ、病院に搬送された。隣接する木造２階建て住居も半焼した。