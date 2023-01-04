◇全国高校サッカー選手権準々決勝神村学園2―1青森山田（2023年1月4日等々力）神村学園（鹿児島）が前回王者・青森山田（青森）に逆転勝ちした。後半20分に逆転ゴールを決めた大会注目のストライカー・福田師王（3年）は「最初から狙っていたのでこぼれてきて本当に良かった」と大会2ゴール目に安堵。FW西丸道人（みんと、2年）が放ったシュートのこぼれ球をゴール前で左足を伸ばしネットを揺らした。前半34分に先