２０１７年のキングオブコントで優勝した男女コンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長が４日、インスタグラムで、コンビの新しい宣材写真をアップした。「あけましておめでとうございます！ご報告ですが、、にゃんこスターの宣材写真が新しくなりました！」と発表。「２０１７年、キングオブコントのなわとびネタから皆さまに私たちのことを知っていただけました！そのネタと宣材写真に感謝をしつつも、最近いろいろと新ネタを