初詣はいつまで?お作法は?お正月飾りはどうやって捨てれば?意外と知らない、お正月の習慣・マナーについてまとめました。【写真を見る】「お正月飾り」は“燃えるごみ”で処分しても大丈夫?専門家に聞いてみた■3年ぶり行動制限なしのお正月DJポリスも英語で呼びかけホラン千秋キャスター:今回、3年ぶりの行動制限がないお正月ということで初詣や帰省など、これまでとは違って気持ちよく赴くことができた方も多かったのではないで