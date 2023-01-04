人気コスプレイヤーでタレントのえなこが４日、インスタグラムを更新。干支にちなんで、バニーガール姿を披露した。「卯年バニーちゃん」というコメントとともに披露した写真は、障子のある日本間での１枚。黒と白のレザーの肩出しコスチュームに網タイツを着て、頭にはウサギの耳のカチューシャをつけ、ウインクをしてみせた。フォロワーからは「卯年バニー、最高」「可愛すぎる」「かわいい。でも後ろから見たい」「えなこ