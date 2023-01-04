インターネット金融大手・SBIホールディングスの傘下の新生銀行は、社名を「SBI新生銀行」に変更し、公的資金返済への意欲を示した。【映像】「SBI新生銀行」に社名変更 公的資金返済に意欲「最大の課題であります公的資金の返済に向け、グループ役職員が一丸となり、まっすぐに進んでいく決意を新たに致している」（SBI新生銀行・川島克哉社長）SBI新生銀行は前身が1998年に経営破綻した日本長期信用銀行で、おととし12月にTO