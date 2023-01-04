なぜ日本の経済はよくならないのか。モルガン銀行（現・JPモルガン・チェース銀行）元日本代表の藤巻健史さんは「日本は、結果の平等を重視する社会主義国家だ。稼いでも高い税金が取られるため真面目に働く人ほど損をする。これでは経済がよくなるはずがない」という――。※本稿は、藤巻健史『超インフレ時代の「お金の守り方」』（PHPビジネス新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージ