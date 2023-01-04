1939年9月、ポーランドの領土に入るドイツ軍の部隊【ベルリン共同】ポーランド外務省は3日、同国がドイツに求めた第2次大戦中のナチス・ドイツの侵略に対する賠償金1兆3千億ユーロ（約179兆円）について、ドイツ政府から「賠償問題は解決済みであり、交渉に応じるつもりはない」との返答があったと明らかにした。今後も賠償を求め続けるとしている。ポーランド政府は昨年、1939年〜45年のナチス・ドイツの侵攻と占領による損害