参院は1月4日、去年7月の参院選で当選した125人の資産報告書を公開した。最も多かったのは、自民党の星北斗議員の2億9759万円で、女性議員の上位2人はタレント出身の今井絵理子議員と生稲晃子議員だった。資産報告書は、国会議員資産公開法に基づき、4日午前に公開された。対象は125人で、株式を除く預貯金などの金融資産と土地、建物をあわせた資産の平均は2657万円。2億9759万円でトップとなった星氏は、自民党の新人で、病院の