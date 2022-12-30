タレントのMatt（28）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。父で巨人ファーム総監督の桑田真澄氏（54）との2ショットを公開した。「パパと一緒に『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』を鑑賞したよ」と映画をPRしたMatt。「息を呑むほどの映像美、深い愛で結ばれた家族の物語まるで映画の中に飛び込んだような、超現実の映像体験とスケール感はアバターシリーズならではの魅力！」と作品を紹介し「パパと一緒に観る
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