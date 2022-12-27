ドイツ戦後、日本ベンチを捉えた写真が話題に2022年のサッカー界も、さまざまな出来事が起こった。カタール・ワールドカップ（W杯）では、日本代表がグループリーグで優勝経験国のドイツ代表、スペイン代表を破る大金星を達成。日本国中が熱狂したなかで、ドイツ戦の勝利に歓喜する日本代表メンバーを捉えた1枚の写真に、ある奇妙な現象が……。ここでは、W杯期間中に起きた衝撃シーンを振り返る。日本はドイツとのグループリ