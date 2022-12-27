恋人たちの冬の一大イベントといえばクリスマスを思い浮かべる人も多いでしょう。今回は、よりにもよってクリスマスに二股が発覚したエピソードを紹介します。◆大学時代の先輩と偶然再会今回お話を聞いたのは、都内のアパレル店舗で働く美玲さん（仮名・24歳）。最近、美玲さんが勤務するお店に、大学時代に所属していたトレッキングサークルで一緒だったSさんが一人で来店し、美玲さんが声がけして久々の再会となりました