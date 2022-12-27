“燃料の入れ間違い”でJAFが1カ月間に出動した件数を公表 ©fusho1d/stock.adobe.com JAFは帰省による長距離移動が増加する年末年始を控えた2022年12月26日に、車両トラブルの予防啓発を目的に、“燃料の入れ間違い”によって出動した2022年10月1ヶ月の件数を公表しました。 レンタカー、シェアカーなどのマイカーではない車両や、初めて乗る車両に自身で給油をする際は必ず車検証や取扱