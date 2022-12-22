JLPGA年間表彰式日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は21日、都内のホテルで2022年シーズンの年間表彰式を開催し、各部門の受賞者を発表した。今季活躍した選手たちは華やかにドレスアップして出席。4月の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンでツアー通算17勝目（海外1勝含む）を挙げた上田桃子（ZOZO）は、イタリアの高級ファッションブランド「グッチ」のセットアップを披露した。シックな姿にファンからは「かっこよ過ぎ」
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