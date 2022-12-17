¡Ö¤´½Ëµ·¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¥É¥¿¥­¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢·ëº§¼°¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à30Âå¸åÈ¾¤Î½÷À­¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÈÎÇä¡¦³°¿©¡¿Ç¯¼ý100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¼°¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¯»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§okei¡Ë¥­¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤ÈÀä±ï¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅú¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£https