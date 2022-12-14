清水アキラ（68）の三男で、ものまねタレントの清水良太郎（34）が今年7月、元雇用先の会社から借りていたイタリア製高級車「マセラティ・ギブリ」で交通事故を起こし、レッカー代や修理費用、慰謝料など約500万円を請求されるトラブルになっていることが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】清水アキラの三男・良太郎が事故を起こし、壊れたマセラティの写真を見る良太郎は2006年に芸能界入りし、ものまねタレントや俳優と