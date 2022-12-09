ヤクルトの村上宗隆内野手（22）が9日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、3年総額18億円（金額は推定）でサインした。年俸6億円はプロ6年目では史上最高年俸となった。5年目の今季は56本塁打を放ち、1964年の王貞治（巨人）の55本を抜く日本選手のシーズン最多本塁打記録を達成。史上最年少で3冠王にも輝き、不動の4番としてリーグ連覇に導いた。流行語大賞にも選ばれた「村神様」に対し、球団側も最大限の評価をし、今