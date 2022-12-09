１枚の写真が、韓国で物議をかもしている。12月６日に青瓦台（旧大統領府）の一室で行われた、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領とベトナムのグエン・スアン・フック国家主席の会談の様子を撮ったものだ。写真は、韓国大統領室が12月７日にフェイスブックを通じて公開。しかし同席した金建希（キム・ゴンヒ）大統領夫人（50）の態度が、ネット上で激しい批判を浴びている。〈品格がない〉〈国家主席との会合の場で失礼すぎる！〉金