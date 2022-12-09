伊藤ハムが輸入販売するチーズ「キリクリーミーポーション6個入り」伊藤ハムは9日、輸入販売するチーズ「キリ」シリーズの7品目と、子会社の「菊水」が販売するラーメンなど34品目を来年3月1日納品分から値上げすると発表した。引き上げ幅は約4〜20％。いずれの商品も今年に入ってから既に値上げをしている。円安や原材料価格高騰などが理由という。「キリクリーミーポーション6個入り」は希望小売価格を450円から500円に