ディズニーと東京ばな奈のコラボシリーズに、『アナと雪の女王』の新作スイーツ『アナと雪の女王/ふんわりとける雪のチーズケーキ』が登場する。ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、新作が出るたびSNSや口コミで大きな話題となり、「パッケージから可愛い」「間違いない美味しさ」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせている魔法のスイーツだ。12月15日（木）から発売される
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