FIFAワールドカップ・グループF第2節が各地で行われた。初戦でドイツに勝った日本代表だが、コスタリカに1-0で敗戦。一方、スペイン対ドイツ戦は1-1の引き分けとなった。#ABEMA #FIFAworldcup【速報】#スペイン&#127466;&#127480; vs #ドイツ&#127465;&#127466;-後半16分-スペイン先制‼️#ジョルディ・アルバ の精密クロスから、途中交代 #モラタ が合わせゴール‼️&#127466;&#127480; 1 - &#127465;&#127