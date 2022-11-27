参加費1万5000円の誕生会を開く「ゆたぼん」11月26日に「NEWSポストセブン」は「少年革命家」こと、ユーチューバーのゆたぼん（13）が、12月に開催する予定の自身の「誕生日会」の参加費について、高校生以上が1万5000円、小中学生が5000円、未就学児は無料に設定した、と報じた。2019年に初めて開催された、ゆたぼんの誕生日会だが、このときは参加費は1000円。2020年には参加費が5000円になったが、タレントの加藤紗里や「青
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