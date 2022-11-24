BTS（防弾少年団）の最年長メンバー、JIN（ジン）が来る12月から軍服務を開始する。【写真】「可愛すぎん？」JINの“ぷるるん唇”11月24日、業界によると、JINは来る12月13日に京畿道・漣川（ヨンチョン）の新兵教育隊に入隊する。彼は5週間の新兵訓練を受け、前線部隊に配属される見通しだ。それと関連してBTSの所属事務所BIGHIT MUSIC側は、「確認が難しい。ご了承願う」とだけ伝えた。次々と変更された入隊時期 JINは最近