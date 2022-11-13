◇男子ゴルフツアー 三井住友VISA太平洋マスターズ最終日（2022年11月13日静岡太平洋クラブ御殿場C（7262ヤード、パー70））石川遼（31＝CASIO）が通算8アンダーで並んだ星野陸也（26＝興和）とのプレーオフを制し、19年12月の日本シリーズJTカップ以来、約2年11カ月ぶりとなる優勝、通算18勝目を飾った。18番パー5で行われたプレーオフの決着は2ホール目。ティーショットは右の林に打ち込む。2打目は左のラフへ。だが、