北朝鮮が韓国側に流れてきた北朝鮮住民と推定される遺体の送還手続きに何の回答もせずにいることが明らかになった。この遺体は７月２３日に臨津江（イムジンガン）の郡南（クンナム）ダム近くの茂みで発見され、上着に金日成（キム・イルソン）・金正日（キム・ジョンイル）父子のバッジを付けていた。統一部のイ・ヒョジョン副報道官は１１日の会見で、「この日午前９時に南北共同連絡事務所チャンネルを通じ遺体と遺留品を１７日
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