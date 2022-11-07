ロシア・ウクライナ戦争の欧州とインド太平洋への影響とともに戦略的意味を考える（写真：Krisztian Bocsi／ Bloomberg）9月のハルキウ州奪還を契機としたウクライナの驚異的反攻により、ロシア・ウクライナ戦争におけるロシアの劣勢が明らかとなってきた。東欧諸国の加盟によるNATOの「東方拡大」を脅威と捉えたロシアの行動は、逆に欧州の団結を促し、スウェーデンとフィンランドのNATO加盟決断という「北方拡大」やNATOの強化を