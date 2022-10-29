お笑いコンビ「ますだおかだ」（増田英彦＝５２、岡田圭右＝５３）が２９日、文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」に生出演。岡田の母を「文春」と呼んでいる理由について、明かした。増田はゲストとして出演。リスナーからのお便りとして「岡田や柴田の再婚についてどう思うか？」という質問が取り上げられた。増田は「俺はいつも、岡田の離婚も再婚も別居も子供が生まれるのも、岡田から