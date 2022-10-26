日本への入国規制が概ね解除された10月11日を境に、外国人観光客が全国各地に押し寄せている。超円安の影響でブランド品や家電を爆買いする彼らは、夜の町でもその消費欲をまざまざと見せつける。日本人男性が物価の安い海外で“夜遊び”した光景は今は昔。外国人観光客にとって、日本人女性こそが「安く買える」対象になっている。【写真】日本の歓楽街へ繰り出す外国人観光客高級デリヘル店『素人専門TOKYO VIP』のオーナー