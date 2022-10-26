杉田水脈総務政務官が、総務省のSNS中傷対策を「知らない」と答弁した。【映像】答弁の様子立憲・源馬謙太郎衆院議員「＃NoHeartNoSNSってご存じですか？」杉田政務官「申し訳ございません。存じ上げません」立憲・源馬謙太郎衆院議員「大丈夫ですか？ これ総務省がやっている行動ですよ」杉田政務官「その質問、通告をいただいておりませんので」「＃NoHeartNoSNS」は総務省が取り組むSNSの誹謗中傷対策キャンペーン。杉田政