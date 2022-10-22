高卒新人捕手史上3人目の開幕スタメンの松川に「刺激をもらった」運命の1日から一夜、20日のドラフト会議でDeNAから1位指名を受けた大阪桐蔭・松尾汐恩捕手が即戦力としての活躍を誓った。21日、三浦大輔監督や担当の安部建輝スカウトらから指名あいさつを受けると「こうして来てくださって、やっと実感がわいてきた」と本音も。高卒捕手は育成に時間がかかるといわれるが、三浦監督は「（即戦力としても）良ければどんどん使っ