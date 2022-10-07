安倍元首相が銃撃された現場付近＝7月、奈良市安倍晋三元首相銃撃事件で、山上徹也容疑者（42）＝殺人容疑で送検＝の母親による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への多額献金の実態を調べるため、奈良県警が複数の教団関係者を参考人として任意で事情聴取したことが7日、捜査関係者への取材で分かった。多額献金で家庭が崩壊したという恨みから事件を起こしたとされ、県警は動機の解明と裏付け捜査を急ぐ。事件は8日で発生か