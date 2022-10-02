10月2日にフランスのパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞(3歳上牡牝・G1・芝2400m)に出走予定の日本馬の調教状況および関係者コメントが、1日にJRAより発表された。 ◆ステイフーリッシュエーグル調教場(ダート直線コース)約7ハロンキャンター単走岡勇策調教助手騎乗 矢作芳人調教師のコメント「馬場状態は悪かったですが、苦にすることなく良いフォームで走れていたので、良い状態で