山口県下関市で母親とみられる遺体を自宅に放置したとして、48歳の男が逮捕された。【映像】事件現場となった自宅前下関市三河町の無職・岡崎英希容疑者は先月中旬ごろ、同居する母親のトシ子さんとみられる女性が死亡しているのを確認したにも関わらず、自宅に放置した疑いが持たれている。きのう、岡崎容疑者の姉が母親と連絡が取れないと110番通報し、駆け付けた警察官とともに台所で仰向けに倒れている女性を発見した。