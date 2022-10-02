「妹の方が顔が整っている」と言われ…学力や運動、見た目を比べられてきた“双子モデル”（34）が、整形を始めたワケ から続く双子モデルとして活動している姉・吉川ちえさん（34）と妹・吉川ちかさん（34）。2人はこれまでに総額4000万円を超える整形手術を行ってきたことを公表し、ダウンタイム中の様子もYouTubeで配信している。【画像】総額4000万！これまでに行った整形手術のビフォーアフターを見る2人にこれまで行った