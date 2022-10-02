食楽web こんなに安くてこんなに美味しくていいの！？と思わずつぶやいてしまう、街のスイーツショップ『シャトレーゼ』。和洋さまざまなラインナップを揃える中で、不動の人気を保つのがシュークリームです。 これまでに「プレミアムダブルシュー」、「プレミアムカスタードシュー」などをご紹介してきましたが、この度「天空のほうじ茶ダブルシュークリーム」が